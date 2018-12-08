Cizre Oto Sanayi Esnafından 'Yol' Tepkisi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'nde yollarda oluşan çukur ve çamur nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini belirten esnaf, yetkililerden yollarının yapılmasını istedi.

Cizre ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde köstebek yuvasını andıran yollar esnafın tepkisine neden oldu. Yollarda oluşan çukur ve çamur nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini belirten esnaf, yetkililerden yollarının yapılmasını istedi. Çukurları doldurmak için herhangi bir çalışmanın yapılmadığını ifade eden sanayi esnafı, bozuk yollar nedeniyle müşterilerini kaybettiklerini söyledi. Sanayi sitesindeki çukurlar nedeni ile müşteri kaybı yaşadıklarını ifade eden esnaf Erdal Semenci, "Sanayi esnafı yollar nedeni ile çok mağdur. Araçlarını tamir etmek için sanayiye gelmek isteyen vatandaşlar çukurları görünce ya geri dönüyor ya da başka bir yere götürüyor buda sanayi esnafını ekonomik yönden etkiliyor" dedi.

"Çamurdan ve çukurdan geçilmiyor"

Esnaf Lokman Atak çamur ve çukurdan geçilmediğini belirterek, "Sanayimizde ne yol ne bakım var. Çamurdan ve çukurdan geçilmiyor. Müşteriler bu durumdan çok şikayetçi. Müşterilerin araçları yolda gidemiyor. Amarsör patlatıyor, makas kırdırıyor. Bu durumu sanayi sitesi yöneticileri vasıtası ile yetkililere iletmeye çalıştık. Bizim yetkililerden istediğimiz bu güzel memleketimizin bu yollarını yapmaları. Sanayi önemli bir yerdir. Bu sanayi sitesi Cizre'nin ekonomik damarı sayılıyor onun için yollarımızın biran önce yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Sanayi sitesinde çok sayıda insanın ekmek yediğini ifade eden Hüseyin Tokgöz, "Yollar bu şekilde olursa, müşteri gelmezse birçok insan işsiz kalacak. Bizim yetkililerden isteğimiz yollarımızın biran önce yapılmasıdır. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'dan bu konuda yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK