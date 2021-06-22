Cizre Osb'de Kurulan Tekstil Fabrikasında Üretim İçin Geri Sayım Başladı
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Cizre Osb'de Kurulan Tekstil Fabrikasında Üretim İçin Geri Sayım Başladı

Cizre Osb'de Kurulan Tekstil Fabrikasında Üretim İçin Geri Sayım Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Cizre OSB'de kurulan tekstil fabrikasında üretim için geri sayım başladı.

Cizre OSB'de kurulan tekstil fabrikasında üretim için geri sayım başladı. Valilik makamında Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapılan toplantıda, Şırnak Valiliğimizin himayesinde Cizre Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının destekleriyle Cizre İsmail Ebul-İz Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulumu gerçekleştirilen ve Temmuz ayında üretime başlayacak olan tekstil yatırımında gelinen aşama ve bundan sonraki iş planı hususunda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Cizre Kaymakamı/ Cizre Belediye Başkan V. Davut Sinanoğlu, NZR Group Genel Müdürü Alper Erken, Teknik Müdür Özkan Bulut ve İş Adamı Bülent Sakın katıldı.

Kaynak: Habermetre

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