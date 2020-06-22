Cizre OSB'de fabrika yangını
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Cizre OSB'de fabrika yangını

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve hizmete açılmayı bekleyen mermer ile bazalt üretim fabrikası idari binası kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanarak ateşe verildi.

Cizre OSB'de fabrika yangını
22.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:01

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve hizmete açılmayı bekleyen mermer ile bazalt üretim fabrikası idari binası kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanarak ateşe verildi. Çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Cizre OSB'de 80 kişiye istihdam alanı oluşturmak için inşa edilen mermer ve bazalt üretim fabrikası hizmete açılmadan kundaklanıp ateşe verildi. Fabrikanın idari binasında kundaklama sonucu çıkan yangın sonrası büyük çapta maddi hasar oluşurken, bina kullanılmaz duruma geldi.

Bölge ekonomisine ve gençlere iş alanı oluşturmak için böyle bir yatırım yaptıklarını ifade eden fabrika sahibi genç iş adamı Metin İğdi, "Biz istihdam ve hizmet derdindeyken idari binamızın kundaklanarak ateşe verilmesine bir anlam veremiyoruz. Bu olayı bölge insanının hak etmiyor. Fabrikayı kurmamızdaki amacımız mermer ve bazalt üretip hem ilçe ekonomisine katkıda bulunmak hem de 80 insanımıza istihdam alanı oluşturmaktı. Ama maalesef gece saat 01.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanıp ateşe verildi" dedi.

"Bölgemiz bunu hak etmiyor"

Burayı çok önemsediklerini ifade eden İğdi, "Fabrika, bölgenin kalkınması ve gençlerimize iş olanağı sağlama açısından çok önemliydi ama maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz memleketimize hizmet etme derdindeyken gecenin bir vaktinde gelip böyle bir durumla karşılaşmak tabi ki hiç kimsenin görmek istemediği bir görüntü. Biz bu tür şeyleri bölgemizde istemiyoruz, olayı gerçekleştirenleri de kınıyoruz ve Türk adaletine de güveniyoruz. İnşallah güvenlik güçlerimiz suçluları yakalayacak ve gereken cezayı verecektir. Çünkü bölgemiz ve halkımız böyle bir şeyi hak etmiyor. Bu anlamda olayı gerçekleştiren zanlı veya zanlıların yakalanarak gerekli cezayı görmelerini istiyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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