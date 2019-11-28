Cizre OSB'de fabrika açılışı
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Cizre OSB'de fabrika açılışı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) fabrika açılışına katıldı.

28.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:48
Cizre OSB'de fabrika açılışı

Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde () fabrika açılışına katıldı.

Vali Pehlivan, Cizre OSB Hilal Çelik Kapı Fabrikasının açılışı amacıyla düzenlenen törende, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Şırnak'ta böyle bir yatırımın ekonomiye büyük katkısı olacağını söyledi.

Fabrikanın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Pehlivan, OSB'de bulunan Özel Cizre Bilim Teknik Koleji konferans salonunda yatırımcılarla bir araya geldi.

Pehlivan, "Biz ürettikçe ülke olarak daha müreffeh, başarılı ve gelişmiş seviyeleri yakalayacağız, bundan hiç kuşkumuz yok. Ülkemizin kalkınmasına katkı sunan girişimcilerimize, iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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