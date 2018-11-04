Cizre Modayla Buluşuyor" Etkinliği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilk kez defile düzenlendi.

Cizre Belediyesince, Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda "Cizre Modayla Buluşuyor" programı gerçekleştirildi.

Cizre Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan, belediyeye görevlendirme yapıldıktan sonra önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kadim ilçede sadece bina, yol ve içme suyu çalışması yapmıyoruz. Bunun yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere de yer veriyoruz. Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'daki etkinlikleri burada da yapıyoruz. Amacımız kadim ilçemiz güzel etkinliklerle de anılsın. Kadın giysilerinin modernize edilmiş şeklini de tarihten günümüze taşıyalım ve ülkemize hatta dünyaya tanıtalım."

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç de ilçede kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-"İnşallah Şırnak huzurun başkenti olacak"

AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, Şırnaklılar olarak terör örgütlerinin ilde huzuru bozmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplumun bütün unsurları olarak Şırnak'ta huzurun bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Huzuru kaçırmaya çalışanların sözde "kardeşlik ve özgürlük" söylemlerine artık kimsenin itibar etmediğini buradaki binlerce kişiyle göstermekteyiz. İnşallah Şırnak huzurun başkenti olacak."dedi.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi ve Kültür Evleri kursiyerleri, modacı Hafize Ayık'ın tasarımlarından oluşan ürünlerin sunumunu yaptı.

Program Ferhat Göçer"in verdiği konserle sona erdi.