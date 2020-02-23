23.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:47

Cizre Mahalle Buluşmaları programı başladı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre Belediyesince Alibey Mahallesindeki Vatan İlkokulunda gerçekleştirilen buluşmada yaptığı konuşmada, hizmetlerin gerçekleşmesi konusunda ilçe halkının görüşüne büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda programın düzenlendiğini işaret eden Sinanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu toplantılar neticesinde taleplerinizi birebir dinleme imkanı buluyoruz. Ortak akılla ilçemizi yönetmek adına bu tür organizasyonları sürekli hale getireceğiz. Kurum ve belediye birim müdürlerimizle buraya sizleri dinlemeye geldik. Sorunlarınızı, şikayetlerinizi ve taleplerinizi not aldık. İlgili birim müdürlerimizle sorunlarınıza çözüm üreteceğiz."

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner de katıldı.

Kaynak: AA