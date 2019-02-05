Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi Cizre Şehir Pulu Bastırdı

Cizre Belediyesi, PTT Genel Müdürlüğünün ortaklığında, üzerinde şehrin tarihi mekanlarının fotoğrafının bulunduğu posta pulu bastırdı.

Cizre Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan, üzerinde Kırmızı Medrese Ters Kubbe, El Cezeri filli saat figürü, Ulu Cami ve Hamidiye Kışlasının resimlerinin de yer aldığı 6 pul bastırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarihi ilçemizin her alanda tanıtılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bastırdığımız pullarla Cizre'nin tanıtılmasına ve bilinmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Pulların hazırlanmasında emeği geçen PTT Genel Müdürlüğü ve Şırnak PTT Başmüdürlüğüne teşekkür ediyorum."

Şırnak PTT İşletme Müdürü Nevzat İnan, pulun dünyada önemli bir değere sahip olduğunu belirterek,"Bu uygulama başka ülkelerde de değer gören bir uygulamadır. Bu şekilde hem Cizre ilçemizi tanıtma hem de pulculuğa farklı bir boyut getirmiş oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA