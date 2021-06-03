Cizre Kaymakamlığı vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatıyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cizre Nergis FM, bölgeden ve Karadeniz'den ses sanatçılarını konuk etmeye devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cizre Nergis FM, bölgeden ve Karadeniz'den ses sanatçılarını konuk etmeye devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatıyla korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için "Evde Kal Müzik Dinle" projesi ile her hafta radyoda canlı müzik programı düzenleniyor. Yöresel ses sanatçıları ile başlayan proje vatandaşların yoğun ilgi göstermesiyle birlikte radyoya, O Ses Türkiye'deki sanatçılar ile Karadeniz'den sanatçılar konuk almaya başlandı. Sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan program, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Cizre halkının yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmanın kendilerini de mutlu ettiğini aktaran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ilçede covid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından evlerinde kalan vatandaşların güzel zaman geçirmesini sağlamak amacıyla radyoda ses sanatçıları ile canlı müzik etkinliğini başlattıklarını aktardı. Kaymakam Sinanoğlu, "Hem bölgemizden hem de il dışındaki sanatçılarımızı misafir ettik. Türkiye'nin birçok ilinden izlenilen program, kısıtlama günleri bitene kadar devam edecek. Bu zorlu süreçte halkımızın yüzünde azıcık da olsa tebessüm oluşturduysak ne mutlu bize. Kıymetli Cizreliler tedbiri elden bırakmayıp, kurallara riayet etmeye devam edelim. Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi olarak her anlamda sizlerin yanındayız. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı