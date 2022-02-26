Cizre Kaymakamı Tunç'tan, esnaf ve şoförler odaları başkanlarına ziyaret - Haberler

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Cizre Kaymakamı Tunç'tan, esnaf ve şoförler odaları başkanlarına ziyaret

AA, Abidin Yel - Güncel
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Cizre Kaymakamı Tunç'tan, esnaf ve şoförler odaları başkanlarına ziyaret

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Hafzullah Memduhoğlu ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Davut Özkan ile bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Hafzullah Memduhoğlu ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Davut Özkan ile bir araya geldi.

Kaymakam Tunç, ESO Başkanı Memduhoğlu ve Özkan'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Tunç, Memduhoğlu ve Özkan ile çeşitli konular üzerine bilgi alışverişinde bulundu.

Memduhoğlu ve Özkan da görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tunç'a teşekkür etti.

AA / Abidin Yel - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Mehmet Tunç, Güncel, Haberler

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