Cizre Kaymakamı Tunç, köy muhtarları ile toplantıda bir araya geldi - Haberler
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Cizre Kaymakamı Tunç, köy muhtarları ile toplantıda bir araya geldi

Cizre Kaymakamı Tunç, köy muhtarları ile toplantıda bir araya geldi
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, köy muhtarları ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, köy muhtarları ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Cizre Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Tunç, köylerin ihtiyaç, sorun ve taleplerini bildiğini, bugüne kadar kendisine iletilen birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu aktardı.

Tunç, bazı sorunların ilgili birimlere iletildiğini, imkanlar dahilinde çözümü için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için talep ve sorunların değerlendirilmesi amacıyla zaman zaman muhtarlar ve idareciler ile bir araya geldiklerini anlatan Tunç, toplantıya katıldıkları için muhtarlara teşekkür etti.

Tunç, sorunların çözüm aşamasında kurumlarla konuların takipçisi olacaklarını kaydetti.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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