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Cizre Kaymakamı Tunç, esnafı ziyaret etti

Cizre Kaymakamı Tunç, esnafı ziyaret etti
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, esnafı ziyaret etti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Tunç, Hastane Caddesinde esnafı ziyaret ederek, onlarla görüştü.

İlçede devam eden ve yapılacak olan projelerle ilgili esnafla bilgi alışverişinde bulunan Tunç, amaçlarının çalışmaları esnafla paylaşmak olduğunu belirtti.

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AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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