Cizre Kaymakamı Sinanoğlu okul müdürleriyle buluştu

Cizre Kaymakamı Sinanoğlu okul müdürleriyle buluştu

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu okul müdürleriyle toplantı yaptı.

10.09.2019 15:14
Cizre Kaymakamı Sinanoğlu okul müdürleriyle buluştu

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu okul müdürleriyle toplantı yaptı.

Sinanoğlu, kaymakamlıkta yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şerafettin Cankurt ile İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde kaliteli eğitim sunulması için alınması gereken konuları dile getirdi.

Toplantıda okul müdürleri de öneri ve taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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