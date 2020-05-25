Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'ndan güvenlik güçlerine baklava ikramı Şırnak'ta Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Şırnak'ta Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Sinanoğlu beraberinde İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner ve AK Parti Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp ile ilçede çeşitli noktalarda görev yapan jandarma ve polis ekiplerine ziyaret gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Sinanoğlu, baklava ikramında bulunduğu ekiplerle çay içti, sohbet etti.

İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Sinanoğlu, bayramı görevi başında geçirenleri ziyaret ettiklerini ve bu günlerini kutladıklarını söyledi.

"Bizler evlerimizde çocuklarımızla bayramımızı kutlarken görevi başında olan polis, asker, itfaiye, zabıta ve sağlık personeli nöbet tutuyor." diyen Sinanoğlu, alınan tedbirler sayesinde Kurban Bayramı'na daha sağlıklı bir şekilde ulaşmayı Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.

Sinanoğlu, tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Cizrelilere de teşekkür etti.

Kaynak: AA