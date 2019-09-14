Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'na ziyaretler

14.09.2019 18:12

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

Türk Kızılayı Cizre Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman ile bazı yerel medya mensupları Sinanoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Sinanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA