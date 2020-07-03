Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, 2020 yılı kurban vekaletini Türk Kızılay Cizre Şubesine verdi.
03.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:05
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, 2020 yılı kurban vekaletini Türk Kızılay Cizre Şubesine verdi.
Kaymakam Sinanoğlu'nu ziyaret eden Türk Kızılay Cizre Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım bağış makbuzu takdim etti.
Sinanoğlu, vatandaşları Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet etti.
Kaynak: AA