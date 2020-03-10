Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ÇATOM'u ziyaret etti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ÇATOM'u ziyaret etti - Haber
Cizre, Güncel

Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ÇATOM'u ziyaret etti

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.

10.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:36
Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ÇATOM'u ziyaret etti

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.


ÇATOM'daki kuaförlük, dikiş, nakış, kilim dokuma, el sanatları, giyim, okuma yazma ve bilgisayar kurslarında eğitim gören kadınlarla görüşen Sinanoğlu, onları tebrik etti.

Sinanoğlu, "Kadın ve genç kızlarımızın iş hayatına atılmaları, aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kurslarımız çok önem arz ediyor." dedi.

Kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Sinanoğlu, kursiyerlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Emrah Can Yaman Sadi Konuk Demet Akalın
Spor Podolski Adem Büyük Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Kadın Petrol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ÇATOM'u ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 13:52:10. #1.14#