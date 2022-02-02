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Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyaret etti

AA, Abidin Yel - Güncel
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Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyaret etti

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile merkezi gezen Tunç, yetkililerden bilgi aldı.

Tunç, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Abdulbaki Sülger ile merkezde eğitim gören çocukların durumu ile ilgili görüştü.

AA / Abidin Yel - Güncel

Mehmet Tunç, Araştırma, Hisarcık, Cizre, Güncel, Haber

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