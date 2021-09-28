Cizre Kaymakamı Kovid-19 aşılama faaliyetleri ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre Kaymakamı Kovid-19 aşılama faaliyetleri ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre Kaymakamı Kovid-19 aşılama faaliyetleri ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen aşılama çalışmaları ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen aşılama çalışmaları ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Tunç, beraberinde İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Çağlar Karpuz ve Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Kamiran Elcik ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Orhan Doğan ve Sevgi caddelerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla aşılama faaliyetleri hakkında görüşen Tunç, aşılamanın toplumsal bağışıklığın sağlanmasında en önemli unsur olduğunu belirterek, "Aşı hakkı tanımlanan ve henüz koronavirüs aşısı yaptırmayan tüm Cizreli hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
Koronavirüs hastalarının yoğun bakım servisi görüntülendi: Hastaların yüzde 80'i aşısız

Koronavirüs hastalarının yoğun bakım servisi görüntülendi: Hastaların yüzde 80'i aşısız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Meral Akşener
Magazin Tanem Sivar Bülent Ersoy Şevval Şahin
Spor Umut Meraş Balotelli Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Olaf Scholz Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cizre Kaymakamı Kovid-19 aşılama faaliyetleri ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:15:12. #1.11#