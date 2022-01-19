Cizre Emniyet Müdürü Öztürk'ü voleybol takımı ziyaret etti - Haberler
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Cizre Emniyet Müdürü Öztürk'ü voleybol takımı ziyaret etti

Cizre Emniyet Müdürü Öztürk'ü voleybol takımı ziyaret etti
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ü Cizre Spor Lisesi bayan voleybol takımı sporcuları ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Cizre Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ü Cizre Spor Lisesi bayan voleybol takımı sporcuları ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Öztürk'e sporcular makamında ziyarette bulundu.

Öztürk, ziyarette, çocuk ve gençlerin spor ve spor aktivitelerinde başarılı olmaları için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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