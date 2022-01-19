Cizre Emniyet Müdürü Öztürk'ü voleybol takımı ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Cizre Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ü Cizre Spor Lisesi bayan voleybol takımı sporcuları ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Öztürk'e sporcular makamında ziyarette bulundu.

Öztürk, ziyarette, çocuk ve gençlerin spor ve spor aktivitelerinde başarılı olmaları için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti.