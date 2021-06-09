Cizre Emniyet Müdürü Öztürk'ten POMEM'e hazırlanan adaylara ziyaret
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Cizre Emniyet Müdürü Öztürk'ten POMEM'e hazırlanan adaylara ziyaret

Cizre Emniyet Müdürü Öztürk'ten POMEM'e hazırlanan adaylara ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) spor mülakatına hazırlanan adayları ziyaret edip, çeşitli hediyeler takdim etti.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) spor mülakatına hazırlanan adayları ziyaret edip, çeşitli hediyeler takdim etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde POMEM spor mülakatına hazırlanan 30 kişi İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne ait spor salonunda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. POMEM'e hazırlanan adayları kapalı spor salonunda ziyaret eden Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve emniyet yetkilileri POMEM adayları ile bilgi alışverişinde bulunup adaylara moral verdiler. Adaylarla ayaküstü sohbet eden ve nasihatlerde bulunan Emniyet Müdürü Eren Öztürk adaylara spor mülakatında başarılar dileyerek, çeşitli hediyeler takdim etti. - ŞIRNAK

Cizre Emniyet Müdürü Öztürk'ten POMEM'e hazırlanan adaylara ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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