Cizre Devlet Hastanesine ziyaret

Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Cizre Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Cizre Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Çatı ve beraberindeki sendika üyeleri, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş ile makamında görüştü.

Çatı, Hastane Müdürlüğü görevine getirilen Ucaş'a görevinde başarılılar diledi.

Ucaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel