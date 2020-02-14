Cizre Devlet Hastanesi yönetimi, İdil Devlet Hastanesini ziyaret etti
Haberler » Sağlık » Cizre Devlet Hastanesi yönetimi, İdil Devlet Hastanesini ziyaret etti - Haberler

Cizre Devlet Hastanesi yönetimi, İdil Devlet Hastanesini ziyaret etti

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yönetimi, İdil Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Baykal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

14.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:42
Cizre Devlet Hastanesi yönetimi, İdil Devlet Hastanesini ziyaret etti

Dr. yönetimi, Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Baykal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yönetimi, Başhekim Bilal Baykal'ı makamında ziyaret ederek, bir süre önce hastanede meydana gelen yangına ilişkin geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Baykal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler