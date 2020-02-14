Cizre Devlet Hastanesi yönetimi, İdil Devlet Hastanesini ziyaret etti
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yönetimi, İdil Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Baykal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yönetimi, İdil Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Baykal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yönetimi, Başhekim Bilal Baykal'ı makamında ziyaret ederek, bir süre önce hastanede meydana gelen yangına ilişkin geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Baykal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.