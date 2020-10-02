Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Kızılay'a kan desteği
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Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Kızılay'a kan desteği

02.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:06
Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Kızılay'a kan desteği

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulunuldu.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulunuldu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay Cizre Şubesi işbirliği ile Cizre Kalesi mevkisinde "Kan ver Hayat Kurtar" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Cumhuriyet savcıları Fatih Nuranioğlu, Osman Güneş, hakim Fatih Gültekin, Cizre Kızılay Şube Başkanı Salih Sefinç, Denetimli Serbestlik Müdürü Turgay Agboyraz, Denetimli Serbestlik Şefi Veysi Gültekin, personel ile yükümlüler ve vatandaşlar katıldı.

Başsavcı Sert yaptığı açıklamada, kan bağışlarının hastalara şifa olacağını, hastaların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ettiğini belirterek, bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Kızılay Şube Başkanı Salih Sefinç ise, kononavirüsün yol açtığı tedirginlik nedeniyle kan bağışı ve kan stoklarının azaldığını, kan bağışı konusunda vatandaşların önceki zamanlara göre daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Kan bağışı kampanyasının Orhan Doğan Caddesindeki hükümet konağı önünde 11 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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