Cizre'de zabıta ekipleri denetim yaptı
Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaf ve yol işgali yapan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaf ve yol işgali yapan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Cizre Belediyesi Zabıta ekipleri, kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimde bulundu.
Denetimde, kaldırımlarda ürünleri yer alan esnaf uyarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel