Cizre'de yükümlü ailelerine gıda yardımı Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 50 Yükümlü ailesine gıda yardımı yaptı.

Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 50 Yükümlü ailesine gıda yardımı yaptı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert'in koordinatörlüğünde Cizre Kızılay Şubesi ile yapılan iş birliği sonucu denetimli serbestliğe tabi olan ihtiyaç sahibi 50 yükümlüye gıda yardımı yapıldı.

Sert, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak bu iş birliğimize katkı sunan Cizre Kızılay Şubesi Başkanı Salih Sevinç'e teşekkür ettiklerini belirterek, "Temin edilen gıda kolileri denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Fatih Nuranioğlu'nun eşliğinde denetimli serbestlik müdürlüğü görevlileri tarafından yükümlülerin evlerine gidilerek yükümlü ailelerine teslim edildi." dedi.

Kaynak: AA