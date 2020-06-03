Cizre'de yol yapım çalışmaları devam ediyor Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kilitli parke ve yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kilitli parke ve yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cizre Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha modern ve kullanışlı yollar için ilçenin muhtelif yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Şah Mahallesinde yama, Cudi ve Nur Mahallesinde ise kilitli parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Cizre Belediyesi yaptığı planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddeler kent kimliğine yakışır hale getiriyor. Yolların kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir tempoyla sokak ve caddelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Yama ve kilit parke çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile Cizre'miz daha temiz, düzenli ve daha güzel olacak. Çalışmalarımız ihtiyaçlar doğrultusunda tüm mahallelerimizde devam edecektir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA