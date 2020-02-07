Cizre'de "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası düzenlendi
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Cizre'de "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası düzenlendi

Cizre ilçesinde "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası düzenlendi.

07.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:24
Cizre'de

ilçesinde "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası düzenlendi.

Valisi Ali 'in başlattığı eğitim seferberliği kapsamında Cizre ilçesinde de "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası gerçekleştirildi.

Kampanya kapsamında, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili İzzet Karaduman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım ile güvenlik noktalarında öğrenci servislerindeki öğrencilere ve araç sürücülerine kitap hediye etti.

Sinanoğlu, okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine dikkat çekerek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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