Cizre'de yeni yılın ilk gününde sağlık çalışanlarına destek ziyareti
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Cizre'de yeni yılın ilk gününde sağlık çalışanlarına destek ziyareti

01.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:35
Cizre'de yeni yılın ilk gününde sağlık çalışanlarına destek ziyareti

Cizre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serdar Monis ve İdari ve Mali İşler Müdürü Giyasettin Ucaş, yeni yılda çalışan personellerini ziyaret etti.

Cizre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serdar Monis ve İdari ve Mali İşler Müdürü Giyasettin Ucaş, yeni yılda çalışan personellerini ziyaret etti.

Ziyarette sağlık çalışanlarına yeni yıl dileklerde bulunan Monis, 2020'nin sağlık çalışanları için büyük bir mücadelenin başlangıcı olduğunu söyledi.

Bütün çabalarının insanları virüsten kurtarıp sağlıkla yaşatmaya vesile olmak için olduğunu vurgulayan Monis, şunları kaydetti:

"2020 yılımızı virüsle savaşarak geçirdik İnşallah 2021 yılımızı bu virüsten kurtuluş yılı olarak görmek arzusundayız. Sağlık çalışanlarının bu mücadelesini destek olmak için sizden de koruyucu kural ve tedbirlere riayet etmenizi arzu ediyoruz. Bu virüsü el birliği vererek maske, mesafe ve temizlik kuralları ile yeneceğimize güveniyor yeni yılın tüm insanlığa sağlık ve afiyetler getirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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