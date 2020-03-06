Cizre'de vatandaşlara UYUMA Projesi ile ilgili bilgilendirme

06.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:56

Cizre ilçesinde vatandaşlar Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi ile ilgili bilgilendiriliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen UYUMA Projesi ile ilgili çektiği tanıtım filmi ile ilgili broşürlerle vatandaşlara yapılan bilgilendirme sürüyor.

Resmi kurumlara afişler asılan ilçede vatandaşlara da el broşürü dağıtılıyor.

Kaynak: AA