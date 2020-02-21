Cizre'de uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi
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Cizre'de uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi

Cizre ilçesinde uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi.

21.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:56
Cizre'de uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi

ilçesinde uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi.

Cizre İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Üniversitesi Cizre Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve öğretim görevlilerine yönelik uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda seminer yapıldı.

Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen seminere, Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vedat Sönmez, Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA
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