Cizre'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Sur Mahallesi İlçe Asri Mezarlığı'nda düzenledikleri operasyonda, F.U. (24), Ş.A. (20), H.D. (26) ve T.M'yi (25) gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan F.U. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA