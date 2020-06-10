Cizre'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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Cizre'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Cizre'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
10.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:52

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Sur Mahallesi İlçe Asri Mezarlığı'nda düzenledikleri operasyonda, F.U. (24), Ş.A. (20), H.D. (26) ve T.M'yi (25) gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan F.U. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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