Cizre'de uyuşturucu operasyonu

21.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:50

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları bir otomobilden poşet atıldığını fark etti. Poşet içerisinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı da tutuklandı.

Kaynak: AA