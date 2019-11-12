Cizre'de uyuşturucu ile mücadele

12.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:28

Cizre ilçesinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 150 polisin yer aldığı 18 ekip ile 7 ayrı noktada eğitimli köpeklerle uyuşturucu uygulaması yaptı.

39 araç ve 391 şahsın sorgulandığı denetimde vatandaşlara ve gençlere uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren polis, vatandaşlardan şüpheli gördükleri durum ve kişileri 155 Polis İhbar Hattına iletmesini istedi.

Kaynak: AA