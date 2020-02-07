Cizre'de uyuşturucu denetimi
Cizre ilçesinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Cizre ilçesinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçede polis ve zabıtaların yer aldığı 15 ekiple, 5 ayrı noktada eğitimli köpeklerle uyuşturucu denetimi yapıldı.
Denetimde, 25 araç ve 172 kişi sorgulandı.
Vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren polis, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını 155 polis imdat hattına iletmesini istedi.