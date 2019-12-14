Cizre'de uyuşturucu denetimi

14.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:06

Cizre ilçesinde polis, uyuşturucuya yönelik denetimlerini artırdı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

İlçede, 6 farklı noktada 18 ekip ve 64 polis ile yapılan uygulamada, 216 kişi ve 12 araç sorgulandı.

Kaynak: AA