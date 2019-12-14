Cizre'de uyuşturucu denetimi
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Cizre'de uyuşturucu denetimi

Cizre ilçesinde polis, uyuşturucuya yönelik denetimlerini artırdı.

14.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:06
Cizre'de uyuşturucu denetimi

ilçesinde polis, uyuşturucuya yönelik denetimlerini artırdı.

Cizre İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

İlçede, 6 farklı noktada 18 ekip ve 64 polis ile yapılan uygulamada, 216 kişi ve 12 araç sorgulandı.

Kaynak: AA
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