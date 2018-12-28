Cizre'de Uyuşturucu Denetimi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin eğitimli köpeklerle yaptığı denetim gece de sürdü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin eğitimli köpeklerle yaptığı denetim gece de sürdü.
Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silopi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de destek verdiği uygulamada kent genelinde gece uyuşturucu denetimi yapıldı.
Denetimde, Orhan Doğan Caddesi, Sanat Sokağı, Sevgi Sokağı, Belediye Caddesi, Mem-u Zin Bulvarı ve Yafes Caddesi'nde uygulama yapılarak şüpheli kişilerin üst araması yapıldı.
Vatandaşlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA