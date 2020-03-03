Cizre'de UYUMA Projesi broşürle tanıtılıyor

03.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:58

Cizre ilçesinde Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi broşürle tanıtılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen UYUMA Projesi ile ilgili çektiği tanıtım filmi ile ilgili broşürlerle vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor.

Bilgilendirmede uygulamanın nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde anlatılıyor.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli iş yerlerine, duraklara, bildboardlara asılan afişlerle projenin ve uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışan polis ekipleri projeyi yaptıkları ziyaretler, düzenledikleri programlarla da vatandaşlara tanıtıyor.

Vatandaşlara telefonlarına uygulamayı indirerek çevrelerinde uyuşturucu kullanan veya ticaretini yapan şüphelileri gördüklerinde uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabileceklerini ve polis ekiplerini yönlendirebileceklerini anlatan ekipler, sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbarın, bölgeye en yakın ekibe iletileceğini aktarıyor.

Uygulamayı kullanarak ihbar yapan vatandaşların kimlik bilgilerinin hiçbir şekilde paylaşılmadığını belirten ekipler, bir tuşla yapılacak olan bir ihbarın birçok genci uyuşturucudan kurtaracağı gibi, zehir tacirlerinin de yakalanmasını sağlayacağını ifade ediyor.

Kaynak: AA