Cizre'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü kutlandı Cizre'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü kutlandı.

Cizre'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü kutlandı.

Cizre Kaymakamlığında düzenlenen tören koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak gerçekleştirildi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören son buldu.

Müdürü İzzet Güner yaptığı konuşmada, kamu düzeni ve güvenliğin yanı sıra salgın döneminde çok önemli sorumluluklar da aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA