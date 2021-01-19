Cizre'de telefon dolandırıcılığına karşı polisten bilgilendirici broşür
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Cizre'de telefon dolandırıcılığına karşı polisten bilgilendirici broşür

19.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:40
Cizre'de telefon dolandırıcılığına karşı polisten bilgilendirici broşür

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendiriyor, broşür dağıtıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendiriyor, broşür dağıtıyor.

Güvenli Yaşam Projesi kapsamında, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak kontör, para istendiğini belirten polis ekipleri, vatandaşların bu gibi aramalara itibar etmeden durumu 155 hattına bildirmeleri istendi.

Kamu görevlilerinin bir iş karşılığında vatandaştan para, kontör talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını ifade eden ekipler, proje kapsamında hazırlanan broşürleri dağıtıp, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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