Cizre'de sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatıyla Kovid-19 salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için mama bırakılan özel kaplar, ilçenin muhtelif yerlerine konuldu.

Belediye ekiplerinin salgın süresince sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA