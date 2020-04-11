Cizre'de sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.
11.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:26
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatıyla Kovid-19 salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için mama bırakılan özel kaplar, ilçenin muhtelif yerlerine konuldu.
Belediye ekiplerinin salgın süresince sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA