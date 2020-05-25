Cizre'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uyuluyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uyuluyor.

İlçede Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde cadde ve sokakların boş kalırken, kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar dışında ilçe sakinlerinin kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Kısıtlamaya uyulmasıyla ilçedeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen bazı noktalarda denetim ve uygulama gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA