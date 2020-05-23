Cizre'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Cizre'da de uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Cizre'da de uyuldu.

İçişleri bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda 81 ilde Ramazan Bayramı için dolayısıyla açıklanan sokağa sıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Cizre'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Bürosu ekipleri cadde ve sokaklarda denetim yaparak, vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA