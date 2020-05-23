Cizre'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Cizre'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Cizre'da de uyuldu.

Cizre'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
23.05.2020 22:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:02

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Cizre'da de uyuldu.

İçişleri bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda 81 ilde Ramazan Bayramı için dolayısıyla açıklanan sokağa sıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Cizre'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Bürosu ekipleri cadde ve sokaklarda denetim yaparak, vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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