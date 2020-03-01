Cizre'de seyircisiz maçı taraftarlar apartman çatılarından izledi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Cizrespor-Turgutluspor maçını taraftarlar apartman çatılarına çıkarak izledi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Cizrespor-Turgutluspor maçını taraftarlar apartman çatılarına çıkarak izledi.
Cizre İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Cizrespor'un cezası nedeni seyirci alınmadı.
Tribündeki yerlerini alamayan taraftarlar, maçı yağan yağmura rağmen stat çevresindeki binaların çatılarına çıkarak izledi.
Taraftarlar çatılardan izledikleri karşılaşmada takımlarına destek vermeyi de ihmal etmedi.
Maçı konuk takım Turgutluspor 1-0 kazandı.
Kaynak: AA