Cizre'de şehitler için mevlit programı düzenlendi
Haberler » Güncel » Cizre'de şehitler için mevlit programı düzenlendi - Haber

Cizre'de şehitler için mevlit programı düzenlendi

Cizre ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

07.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:16
Cizre'de şehitler için mevlit programı düzenlendi

ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

tarafından Ulu Cami'de şehitler için mevlit programı yapıldı.

Mevlide, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili 'nun yanı sıra kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Program sonrası Kaymakam Sinanoğlu, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ve beraberindekiler Kore gazisi Sait Donuk'un mezarını ziyaret ederek, tüm şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için dua etti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler