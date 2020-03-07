Cizre'de şehitler için mevlit programı düzenlendi

07.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:16

Cizre ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı tarafından Ulu Cami'de şehitler için mevlit programı yapıldı.

Mevlide, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun yanı sıra kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Program sonrası Kaymakam Sinanoğlu, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ve beraberindekiler Kore gazisi Sait Donuk'un mezarını ziyaret ederek, tüm şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için dua etti.

Kaynak: AA