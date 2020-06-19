Cizre'de Sanat Sokağında Sağlıklaştırma Projesi
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Cizre'de Sanat Sokağında Sağlıklaştırma Projesi

Cizre ilçesinde Sanat Sokağı Sağlıklaştırma Projesini hayata geçiriyor.

Cizre'de Sanat Sokağında Sağlıklaştırma Projesi
19.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:24

Cizre ilçesinde Sanat Sokağı Sağlıklaştırma Projesini hayata geçiriyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatları doğrultusunda yapılacak olan projede, esnafın görüşleri almak amacıyla toplantı yapıldı.

Sinanoğlu, "Cizre için hayırlı bir proje olduğuna inanıyorum. Sanat sokağındaki esnaflarımızın görüşlerini aldık. Mesai arkadaşlarımız ile beraber bu proje üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Şimdiden İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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