Cizre'de Sanat Sokağında Sağlıklaştırma Projesi Cizre ilçesinde Sanat Sokağı Sağlıklaştırma Projesini hayata geçiriyor.

Cizre ilçesinde Sanat Sokağı Sağlıklaştırma Projesini hayata geçiriyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatları doğrultusunda yapılacak olan projede, esnafın görüşleri almak amacıyla toplantı yapıldı.

Sinanoğlu, "Cizre için hayırlı bir proje olduğuna inanıyorum. Sanat sokağındaki esnaflarımızın görüşlerini aldık. Mesai arkadaşlarımız ile beraber bu proje üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Şimdiden İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA