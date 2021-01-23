Cizre'de sağlık çalışanının darp edilmesine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cizre'de sağlık çalışanının darp edilmesine tepki

23.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:38
Cizre'de sağlık çalışanının darp edilmesine tepki

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli bir sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darp edilmesine tepki gösterdi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli bir sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darp edilmesine tepki gösterdi.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Başkanı Gıyasettin Ucaş, yaptığı açıklamada, Cizre Devlet Hastanesinde sağlık çalışanı R.B'ye görevi esnasında hasta yakını tarafından şiddet uygulandığını belirtti.

Ucaş, "Bu sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddetin ne ilk ne de son örneğini olmuştur. Bu tatsız durum görev yapan sağlık çalışanlarımızın psikolojilerini olumsuz etkiliyor, iş motivasyonunu düşürüyor. Güven bireyin sağlığını emanet ettiği hekim ve sağlık çalışanları arasında kuracağı en sağlıklı köprüdür. Çünkü sağlık çalışanı ile arasında bir çıkar ilişkisi yoktur. Bundan sonra yaşanacak bu olayların önüne geçilmesi için önlem ve uygulamalar acil olarak hayata geçirilmelidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Selçuk Özdağ Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Cemre Kemer Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cüneyt Çakır Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Tokat Hakaret Zeytinyağı Dolandırıcılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cizre'de sağlık çalışanının darp edilmesine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 13:55:03. #1.16#
title