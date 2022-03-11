Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı - Haberler

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Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, sağanakta göle dönen yolda kısmen suya gömülen otomobilin içinde mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, sağanakta göle dönen yolda kısmen suya gömülen otomobilin içinde mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cizre'de aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Serhat Ürün yönetimindeki 73 DZ 660 plakalı otomobil, Cizre girişindeki yolda kısmen su birikintisi içinde kaldı. Araçta eşi ve çocuğuyla mahsur kalan Ürün, telefonla itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, Serhat Ürün ile eşini ve çocuğunu kurtardı. Araç ise çekiciyle alındı.


Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı

Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Tragger, İtfaiye, Güncel, Haberler

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