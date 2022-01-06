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Cizre'de resim ve şiir yarışması düzenledi

Cizre'de resim ve şiir yarışması düzenledi
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ilk ve ortaokullar geneli resim ve şiir yarışması düzenledi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ilk ve ortaokullar geneli resim ve şiir yarışması düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, Umuda Açan Nergis Çiçekleri isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında 6-14 yaş grubuna yönelik "Çocuk Gözüyle Polis" temalı resim ve şiir yarışması gerçekleştirildi.

Yarışmada resim kategorisinde Final İlkokulundan Azra Çağlı birinci, Artukoğlu Ortaokulundan Ali İhsan Öztürk ikinci, 100. Yıl İlkokulundan İkranur Zeybek üçüncü oldu.

Şiir kategorisinde de Aşağıçeşme Ortaokulundan Jiyan Keskin birincilik, Aşağıçeşme Ortaokulundan Abdulhakim Erdoğmuş ikincilik, Şehit Salih Hüseyin Parça İlkokulundan Şeima İverendi üçüncülük elde etti.

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AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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