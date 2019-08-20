Cizre'de Rehberlik ve Araştırma Merkezi

20.08.2019 12:52

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açılan ve yıllık ortalama 3 bin kişiye ücretsiz hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezi, vatandaş ve hasta olan çocuklarını kilometrelerce yol gitmekten kurtardı.

İlçede faaliyetlerini sürdüren merkezde, bedensel, işitsel ve zihinsel yetersizliği bulunan, otizm tanısına sahip özel öğrenci ve ailelerine eğitimler veriliyor.

250 rehber öğretmen ve üstün yetenekli öğrencilere de eğitimlerin verildiği merkez sayesinde vatandaşlar, artık çocuklarını başta Diyarbakır ve Mardin gibi çevre illere götürmüyor.

Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Agit Işık, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde merkezde halka ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.

Merkezinin daha çok il merkezinde kurulduğunu belirten Işık, ilçenin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca ilçede de merkezin açılışına onay verildiğini bildirdi.

Ortalama 350 bin nüfusa hizmet verdiklerini bildiren Işık, şöyle devam etti:

"Üstün yetenekli diye tabir edilen ve herhangi bir engelden dolayı akranlarından belirli farklılık gösteren daha düşük seviyedeki çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Performanslarına uygun eğitim almaları için çalışıyoruz."

Işık, şöyle konuştu:

"Ailelerimizin bu hizmetten faydalanmalarını ve onlara her konuda hizmet sunmayı istiyoruz. Özellikle akademik beceri ve çocukların eğitimdeki performanslarının artırılmasına yönelik her türlü hizmeti veriyoruz."

Çocuğunu merkeze getiren vatandaşlardan Mehmet Yıldız ise bu merkezin açılmasıyla çocuklarını başka illere götürme derdinden kurtulduklarını belirtti.

"Merkez olmadığı zamanlarda Diyarbakır'a gitmek zorunda kalıyorduk." diyen Yıldız, merkezin hizmetinden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA