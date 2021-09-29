Cizre'de polisler vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor - Haberler
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Cizre'de polisler vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de polisler vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor.

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Toplum için toplumla birlikte" sloganı ile ilçede 7 gün, 24 saat görevini sürdürüyor.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler onları hırsız ve dolandırıcılara karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendiriyor, broşür dağıtıyor.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cizre'de polisler vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor - Haberler
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