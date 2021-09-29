Cizre'de polisler vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Toplum için toplumla birlikte" sloganı ile ilçede 7 gün, 24 saat görevini sürdürüyor.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler onları hırsız ve dolandırıcılara karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendiriyor, broşür dağıtıyor.